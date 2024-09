Schnee, Regen und Sturm: Das stürmische Wetter lässt nicht locker

In der Steiermark beherrscht zurzeit starker Regen, Windwarnungen bis zu 120km/h und Schneefall das Wetter. Haushalte in der Steiermark sind ohne Strom. An manchen Straßen in der Steiermark herrscht bereits Winterreifenpflicht. Und einige Straßen in der Steiermark sind gesperrt. Auch die Feuerwehren in der Steiermark sind dauerhaft im Einsatz: Sturmeinsätze in der Steiermark: Unwetter hält Feuerwehren auf Trab. Doch wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Wir haben bei der GeoSphere Austria nachgefragt.

Regen im Norden, Wind im Süden

Im Norden dominiert der massive Niederschlag. Regen in den Tälern, Schnee auf den Bergen. Im Süden im Flachland dominiert der stürmische Wind. Besonders in Graz-Umgebung und Hartberg gibt es hohe Windspitzen.

Starker Regen: Es bleibt nass

In den kommenden Tagen bleibt die Wetterlage in der Steiermark äußerst angespannt. „Es kommt zu sehr viel Niederschlag im Norden, insbesondere im Ennstal, Mariazeller Land, Ausseerland und in der Region Semmering-Wechsel“, so Wetterexperte Andreas Mannsberger der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten.

Nach Wintereinbruch: Kommt der Schnee in die Täler?

Die Schneefallgrenze in der nördlichen Steiermark schwankt zwischen höheren Tallagen und etwa 1200 Metern, während auf den Bergen mit bis zu einem Meter Neuschnee bis Montagabend gerechnet wird. „Teilweise wird bis über einen Meter Schnee erwartet“, weiß Mannsberger.

Starker Wind: Windspitzen über 100km/h

Im Flachland dominieren Regenfälle, die in den Tälern zu steigenden Wasserständen in Bächen führen könnten. Auch die Windlage bleibt extrem. „Ein Sturm fegt über die Steiermark, auf den Bergen sind Windspitzen von deutlich über 100 km/h gemessen worden“, heißt es weiter. Auch in flacheren Gebieten, insbesondere im der Oststeiermark, erreichen die Böen knapp 90 km/h. Es muss mit Windspitzen in den Tälern zwischen 50 und 90 km/h gerechnet werden.