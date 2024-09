Schwere Kopfverletzung: Täter nimmt Glasflasche als Waffe und schlägt zu

Am 9. März 2024 soll sich eine brutale Attacke in Klagenfurt zugetragen haben. Der Angeklagte muss sich nun vor Gericht verantworten.

Die mutmaßlich schockierenden Vorfälle ereigneten sich am 9. März 2024 in Klagenfurt. Wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, wird einem Mann vorgeworfen, eine männliche Person absichtlich schwer verletzt zu haben. Der Angeklagte muss sich am Montag, 16. September, vor Gericht verantworten. Der Fall wird von Richterin Marlene Moshammer geleitet.

Glasflasche als Waffe

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, sein Opfer zunächst mit einer Glasflasche attackiert zu haben. Mit dieser soll er der Person gegen den Schädel geschlagen haben, wodurch die Flasche zerbrach. Anschließend habe der Täter die Scherben genutzt, um seinem Opfer weitere Schnitte zuzufügen. Die Verletzungen sollen erheblich gewesen sein.

Brutales Vorgehen: Opfer weitere siebenmal attackiert

Die Gewalt nahm jedoch kein Ende: Der Angeklagte soll in mindestens sieben weiteren Angriffen mit Sportschuhen auf den Kopf seines Opfers eingetreten haben. Die Attacke führte laut Anklage zu schweren Verletzungen. Zusätzlich zu den Vorwürfen der schweren Körperverletzung muss sich der Mann wegen versuchter Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.