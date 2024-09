Tragödie in Söll: Mann (41) nach Unfall im Krankenhaus verstorben

So kam es laut Informationen der Polizei zu dem Unfall: „Ein 41-jähriger Österreicher fuhr gegen 19.55 Uhr mit einem Auto inmitten des Skigebietes Wilder Kaiser-Brixental, auf einer Seehöhe von ca. 1550 Meter, in Söll, Bereich Bromberg, von einer Baustelle des ‚Eibergliftes‘ kommend, talwärts in Richtung Söll.“ Unterhalb der Talstation der Südhangbahn, in einer scharfen Linkskurve, kam der 41-Jährige über den Straßenrand hinaus und stürzte ca. 90 Höhenmeter sowie 170 Meter über den steilen Abhang ab. Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Näheres dazu hier: Zustand kritisch: 41-Jähriger stürzt 170 Meter mit dem Auto ab.

Lenker im Krankenhaus verstorben

Die Polizei informiert nun darüber, dass der verunfallte Lenker in der Nacht auf den heutigen Samstag, den 14. September 2024 in Folge der äußerst schweren Verletzungen im Bezirkskrankenhaus Kufstein verstorben ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 17:44 Uhr aktualisiert