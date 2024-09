Mehr Geld ab 2025: Diese Österreicher bekommen eine fixe Lohnerhöhung

Veröffentlicht am 14. September 2024, 17:45 / ©pixabay montage

Die Inflation liegt dieses Jahr zwar deutlich niedriger als noch 2023, dennoch wird schon bald wieder um Lohnerhöhungen gefeilscht. Allerdings nicht in jeder Branche, in manchen hat man nämlich schon bei der vergangenen Verhandlung bestimmt, um wie viel die Gehälter der Mitarbeiter im Jahr 2025 ansteigen werden. Wir haben den Überblick für euch.

Wie viel Gehalt bekommst du im Monat netto? Weniger als 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Mehr Gehalt für Metaller ab 2025

Betroffen sind dabei gar nicht wenige Österreicher. Bereits in jener Branche, die für gewöhnlich mit den Lohnverhandlungen starten – der Metallindustrie – gibt es nämlich eine vorweggenommene Einigung. Dabei bekommen die knapp 200.000 Angestellten bereits ab 1. November 2024 ihre Lohnerhöhung. Diese liegt einen Prozent über der rollierenden Inflation. Auch die Arbeiter im Metallgewerbe haben ihre Erhöhung mit 1. Jänner bereites fix. Die Ist-Löhne steigen um 0,5 Prozent über der Inflation, die kollektivvertraglichen Löhne um die Inflation.

Mehr Lohn für Arbeiter in Speditionen und Post-Angestellte ab 2025

Auch jene 9.000 Arbeiter in Speditionen wissen jetzt schon, dass ihr Gehalt im Jahr 2025 um die Inflation plus 0,6 Prozent steigen wird. Fix mehr Geld gibt es auch im Gastgewerbe, wo eine Gehaltserhöhung von einem Prozent über der Jahresinflation ansteht. Um 6,45 Prozent steigen zudem die Gehälter der Post-Angestellten mit 1. Jänner 2025. Zudem bekommen diese Angestellten auch noch monatlich in diesem Jahr bis Dezember 200 Euro extra aufs Konto als Teuerungsprämie.

Mehr Gehalt für Beschäftigte in der IT-Branche, Kfz-Mechaniker & Co. ab 2025

Weiters wissen auch die 90.000 Beschäftigten der IT-Branche um ihre Gehaltserhöhung für 2025 bereits bescheid. 0,65 Prozent über der Jahresinflation beträgt diese. Auch die Mitarbeiter in Privatkrankenanstalten dürfen sich über ein Lohnplus freuen – 0,45 Prozent mehr als den Verbraucherpreisindex gibt es für sie 2025. Weiters werden auch die Arbeiter der Elektrotechnik, Mechatronik, Kfz-Mechanik und Metalltechnik ab 2025 mehr aufs Konto bekommen. 0,5 Prozent über der Inflationsrate zwischen Oktober 2023 und September 2024.

Mehr Lohn für Fußballer, Taxilenker & Co. ab 2025

Bei den Angestellten im Gewerbe, Dienstleistung und Handwerk gibt’s ein Lohn-Plus von 0,4 Prozent über dem Verbraucherpreisindex. Bei den Taxi- und Mietwagenfahrer wird der Mindestlohn ebenfalls angehoben. Ab Jänner 2025 bekommen sie zumindest 2.000 Euro brutto monatlich. Nicht ganz so viel bekommen übrigens Profi-Fußballer in Österreich mindestens gezahlt. Für sie gibt es ab Juli 2025 dennoch ein Mindestgehalt von immerhin 1.800 Euro.