Nach Babypause: ORF-Moderatorin bald wieder im Fernsehen zu sehen

Am 26. Februar 2024 war Kristina Inhof das letzte Mal als ORF-Moderatorin bei einer Sendung zu sehen. Danach verabschiedete sie sich in eine Babypause. Im April dann kam ihre Tochter Lena zur Welt. Nun aber kehrt die Moderatorin wieder ins Fernsehen zurück. „I‘m baaaack. Ab 1. OKTOBER seht ihr mich wieder im ORF und ich freue mich schon so auf all die Sendungen, die ich für euch moderieren darf“, verkündet Inhof auf ihrem Instragram-Profil.