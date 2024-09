Unwetter-Katastrophe im Waldviertel: „Es ist furchtbar!“

Der Kamp in Niederösterreich ist gestern bereits an Stellen über die Ufer getreten. Aus diesem Grund wurden in einigen Gemeinden, unter anderem in Hadersdorf am Kamp, bereits erste Evakuierungen veranlasst. In Österreich bereiten sich Einsatzkräfte heute auf weitere Evakuierungen vor, besonders im Kamptal und Waldviertel drohen kritische Pegelstände. Näheres dazu kannst du hier nachlesen: Starkregen und Hochwasser: Dramatische Stunden stehen Österreich bevor. Bereits 24 Orte in Niederösterreich wurden heute zu Katastrophengebieten erklärt. Mehrere Straßen sind zurzeit nicht passierbar. Die Hochwassersituation in Niederösterreich spitzt sich zu.

„Man ist so machtlos!“

Eine Bewohnerin aus Gerweis im Waldviertel berichtet gegenüber 5 Minuten von den katastrophalen Zuständen vor Ort. Der Zusammenhalt in dem von Überschwemmungen betroffenen Gebiet enorm: „Beim Nachbarn werken sie wie verrückt. Auch mein Mann und mein Papa helfen, wo es geht, genauso wie andere Dorfleute und die Feuerwehr“, schildert uns die Einwohnerin. Es regnet dort bereits seit Donnerstagnacht. „Die Stimmung ist angespannt, verständlich. Die Leute denken zur Zeit nicht, sie funktionieren. Es ist furchtbar!“, schreibt die Bewohnerin, die uns live aus dem Katastrophengebiet berichtet. „Man ist so machtlos“, betont sie.

©Leserin Dramatische Aufnahmen aus Gerweis im Waldviertel ©Leserin Die Straßen wurden überflutet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 18:58 Uhr aktualisiert