Motorradfahrer kollidiert mit Radfahrerin auf Schutzweg: Beide verletzt!

Am Samstag, dem 14. September 2024, gegen 9.35 Uhr, ereignete sich in Landeck in Tirol ein schwerer Verkehrsunfall auf der B171 Tiroler Straße. Ein 56-jähriger Niederländer steuerte sein Motorrad in östlicher Richtung, als es zu einem dramatischen Zusammenstoß kam. Gleichzeitig befand sich eine 64-jährige Österreicherin auf ihrem Fahrrad auf dem Gehsteig der gegenüberliegenden Fahrbahn und wollte den Schutzweg überqueren.

Notbremsung auf regennasser Straße vergeblich

Als die Radfahrerin den Schutzweg betrat, konnte der Motorradfahrer trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen. Die regennasse Fahrbahn trug zu dem Unfall bei, bei dem beide Verkehrsteilnehmer zu Boden stürzten. Nach der ersten medizinischen Versorgung am Unfallort wurden beide mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 19:20 Uhr aktualisiert