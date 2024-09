Unwetter spitzt sich zu: ÖBB verlängert Reisewarnung!

Ein Baum fiel auf eine Oberleitung in Wien (bei Hütteldorf). Die ÖBB verlängert ihre Reisewarnung aufgrund der anhaltenden Unwetter und Sperren.

Veröffentlicht am 14. September 2024, 20:03 / ©ÖBB

Wie bereits in einem früheren Artikel berichtet, haben die ÖBB aufgrund massiver Unwetter eine Reisewarnung ausgesprochen. Den Artikel findest du hier: Heftige Unwetter in Österreich: ÖBB sprechen Reisewarnung aus. Diese Warnung wird nun aufgrund der sich weiter verschärfenden Wetterlage bis mindestens Sonntagabend verlängert. Starker Regen, orkanartige Windböen und steigende Flusspegel machen die Lage in vielen Teilen Österreichs weiterhin prekär.

©ÖBB Erneute Reisewarnung der ÖBB: Wetterchaos sorgt für Sperren und Zugausfälle.

Präventive Sperren werden ausgeweitet

Die ÖBB haben präventiv mehrere Strecken gesperrt, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. Besonders betroffen sind Strecken in Niederösterreich und Oberösterreich, wo der Boden durch die Regenmassen stark aufgeweicht ist. Bäume und Äste stürzen regelmäßig auf die Gleise, und sogar ein Trampolin musste bereits aus dem Gleisbereich entfernt werden. Wo möglich, wird Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, um die Fahrgäste dennoch ans Ziel zu bringen.

Nachtzugverkehr eingestellt

Besonders betroffen sind auch Nachtzüge im inneralpinen Raum und über den Tauern, die teilweise oder komplett ausfallen. Auch hier bitten die ÖBB ihre Fahrgäste, sich vor Reiseantritt über den aktuellen Stand zu informieren. Die Sicherheit der Fahrgäste hat dabei oberste Priorität.

©ÖBB Die Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz wegen der Unwetter in Österreich.

Laufende Aufräumarbeiten und Sicherheitschecks

Tag und Nacht sind Einsatzteams der ÖBB im Einsatz, um die Wetterlage zu überwachen und Hindernisse von den Gleisen zu entfernen. Auf der Tauernstrecke und zwischen Aspang und Friedberg wird bereits an der Beseitigung von umgestürzten Bäumen und Murenabgängen gearbeitet.

©ÖBB Sturm, Regen und Schnee: ÖBB warnt erneut vor Reisen und sperrt weitere Strecken.

Vor Fahrtantritt informieren

Fahrgäste werden eindringlich gebeten, sich vor Reiseantritt auf ÖBB SCOTTY, der Webseite der ÖBB oder beim Kundenservice über mögliche Einschränkungen zu informieren. Die Zugbindung für Tickets wurde erneut bis 18. September aufgehoben. Auch Rückerstattungen für betroffene Fahrten sind weiterhin möglich. Aktuelle Infos finden sich laufend unter http://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external.