Unfall in Graz-Umgebung: Auto überschlug sich

Am Freitag kam es zu einem Unfall auf der L371 in Graz-Umgebung.

Die Freiwillige Feuerwehr Mellach wurde gestern zu einen Verkehrsunfall alarmiert. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften folgendes Bild: „Ein überschlagener PKW am Dach liegend in einem Waldstück.“ Die verletzte Person konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde vom Roten Kreuz versorgt und in das Krankenhaus gebracht. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei konnten die Feuerwehrleute den Einsatz nach 1,5 Stunden beenden, die Fahrbahn reinigen und wieder in das Feuerwehrhaus einrücken.