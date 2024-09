„49 Einsätze in 24 Stunden“: Berufsfeuerwehr Graz im Dauereinsatz

Schwere Unwetter halten die Feuerwehren in ganz Österreich auf Trab. In der Steiermark sind es vor allem die Sturmböen, die am heutigen Samstag die Einsatzkräfte in Atem halten. „Auf den Bergen wurden Windspitzen von deutlich über 100 km/h gemessen“, so Wetterexperte Andreas Mannsberger der GeoSphere Austria am heutigen Vormittag gegenüber 5 Minuten. Auch in flacheren Gebieten sind die Böen nicht zu unterschätzen. „In Hartberg wurden 90 km/h gemessen, und auch im Großraum Graz sind in den nächsten Stunden Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h nicht ausgeschlossen“, so wurde heute Vormittag prognostiziert. Näheres dazu hier: Sturmwarnung: Spitzen von über 100 km/h in der Steiermark gemessen.

Großflächiger Stromausfall in Graz

Die steirischen Feuerwehren wurden gestern und heute zu zahlreichen Einsätzen alarmiert. Einen Sammelartikel zu den Unwetter-Einsätzen in Graz-Umgebung und auch in anderen steirischen Gebieten gibt es hier: Sturmeinsätze in der Steiermark: Unwetter hält Feuerwehren auf Trab. Auch zu einem großflächigen Stromausfall kam es heute schon in Graz. Betroffen waren rund 94 Stationen. Die Ursache war der Ausfall eines Umspannwerks, das nach kurzer Zeit repariert wurde.

Berufsfeuerwehr Graz zieht Bilanz: „49 Einsätze in 24 Stunden“

Auch die Berufsfeuerwehr Graz zieht nun in einem Facebook-Posting Bilanz: Die Feuerwehrleute wurden zu „49 Einsätze in den vergangenen 24 Stunden“ aufgrund der Wettersituation alarmiert, heißt es dort.