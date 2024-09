Zivilschutz-Alarm für das Stadtgebiet Krems

Der Pegel auf dem Krems-Fluss ist in den vergangenen Stunden kontinuierlich gestiegen, insbesondere jener in Senftenberg. Laut dem bestehenden Alarmplan hat der Magistrat der Stadt Krems (Niederösterreich) am späten Samstagabend deshalb Zivilschutzalarm für alle Kremser Wohnbereiche ausgelöst, die an die Krems grenzen. Der Alarm gilt für den Bereich zwischen Rehberg und Lerchenfeld. Mit dem Alarm wird die Bevölkerung gewarnt, die Einsatzkräfte werden alarmiert.

Bitte beachten Sie folgende Zivilschutzsignale:

Warnung: Gleichbleibender Dauerton von drei Minuten: herannahende Gefahr, Aufforderung zum Einschalten des Rundfunks zur Entgegennahme von Gefahrenmeldungen. Alarm: Auf- und abschwellender Heulton von mindestens einer Minute: unmittelbare Gefahr, unverzüglich Ergreifen von geeigneten Schutzmaßnahmen (durch Eigeninitiative oder aufgrund von Rundfunkmeldungen bzw. Lautsprecherdurchsagen)

Zivilschtzalarm: Die Freiwillige Feuerwehr Krems rät zu folgenden Verhaltensregeln:

Die Bewohner entlang des Kremsflusses werden vorerst aufgefordert ihre Kraftfahrzeuge in entsprechend höher gelegene Bereiche zu verbringen und die Kellerräume und tief gelegene Geschosse zu sichern. Meiden Sie darüber hinaus den Aufenthalt im Freien, insbesondere in der Nähe des Krems-Flusses. Sie schalten Radio oder Fernseher ein oder erkundigen Sie sich im Internet. Wenn Sie Radio oder Fernseher einschalten, schalten Sie auf einen Sender des ORF. Bitte wählen Sie nur den Notruf, wenn Sie in Gefahr sind. Bitte wählen Sie den Notruf nicht, um sich über die Lage zu erkundigen. Vermeiden Sie unnötige Fahrten. Weiterführende Informationen erhalten Sie auch auf der Webseite des Zivilschutzverbandes unter www.zivilschutz.at. Außerdem stehen Ihnen Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nähe des Krems-Flusses für Auskünfte zur Verfügung. Die Entwicklung des Pegelstandes wird laufend beobachtet. Weitere Maßnahmen werden über die Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Krems sowie der Stadt Krems verlautbart.

42 Gemeinden sind Katastrophengebiet

Zum Katastrophengebiet erklärt wurden wegen Überflutungsgefahr insgesamt 42 Gemeinden bzw. Katastralgemeinden in den Bezirken Zwettl, Horn, Krems, Tulln und Gmünd. „Vorsorgliche Evakuierungen laufen in den Gemeinden bereits und werden von der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und anderen Organisationen unterstützt“, berichtete Pernkopf. Nun gibt es einen Zivilschutz-Alarm im Stadtgebiet Krems.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 22:13 Uhr aktualisiert