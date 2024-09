Einsatz in Fürstenfeld: Oldtimer brannte völlig aus

Veröffentlicht am 14. September 2024, 22:09 / ©5 Minuten

„Gegen 13.20 Uhr lenkte ein 66-Jähriger seinen Oldtimer auf der L 207 von Unterlamm kommend in Richtung Fürstenfeld, nachdem er zuvor mit seinem Fahrzeug bei einem Oldtimer-Treffen teilgenommen hatte. Auf dem Weg bemerkte der Lenker plötzlich Rauch aus dem im Heckbereich befindlichen Motorraum“, heißt es von der Polizei.

Selbstständige Löschversuche scheiterten

Er hielt sofort an und versuchte, den Brand mittels Handfeuerlöscher einzudämmen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr Fürstenfeld rückte mit 21 Einsatzkräften aus und konnte den Brand schließlich löschen. Das Fahrzeug brannte im Innenraum vollständig aus – am Oldtimer entstand Totalschaden. Ein technischer Defekt im Motorraum dürfte den Brand ausgelöst haben.

