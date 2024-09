10.000 Haushalte ohne Strom: Orkanartige Stürme verursachen Chaos

Durch orkanartige Windböen, die teils Geschwindigkeiten von bis zu 135 km/h erreichten, kam es in der Steiermark zu erheblichen Schäden, mehr dazu in diesem Artikel: Sturmeinsätze in der Steiermark: Unwetter hält Feuerwehren auf Trab. In Regionen wie Graz, Leibnitz und der Obersteiermark stürzten Bäume um, die wiederum Stromleitungen beschädigten. Dies führte zu flächendeckenden Stromausfällen in zahlreichen Gemeinden.

Mehr als 10.000 Haushalte ohne Strom

Bis Samstagabend waren über 10.000 Haushalte in der Steiermark ohne Strom. Besonders betroffen sind die Regionen rund um Graz und Leibnitz sowie St. Stefan im Rosental. Nach Angaben der Energieversorger waren über 160 Trafostationen außer Betrieb, was die Wiederherstellung der Stromversorgung erschwert, wie Medien berichten.

Armee steht bereit zur Unterstützung

Bundeskanzler Karl Nehammer erklärte, dass die Situation in den Hochwassergebieten weiterhin angespannt sei. Aufgrund des anhaltenden Regens stünden die Streitkräfte bereit, um bei Bedarf Hilfe zu leisten. Nehammer betonte, dass die Armee bereits in Alarmbereitschaft versetzt wurde, um die betroffenen Gebiete zu unterstützen.

Weitere Unwetterwarnungen in Kraft

Meteorologen warnen weiterhin vor stürmischen Böen und intensiven Regenfällen in der Steiermark. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Lage in den nächsten Stunden weiter zuspitzen könnte. Die Bevölkerung wird aufgerufen, unnötige Fahrten zu vermeiden und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 22:21 Uhr aktualisiert