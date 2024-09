Stromausfall, Öffis lahmgelegt: Sturm hinterlässt Spuren in Graz

Das stürmische Wetter hinterlässt am Samstagabend auch in Graz seine Spuren.

Die schweren Unwetter sorgen aktuell in ganz Österreich für gefährliche Situationen und zahlreiche Einsätze. In der Steiermark sind es vor allem die Sturmböen, die am heutigen Samstag die Einsatzkräfte in Atem halten. „Auf den Bergen wurden Windspitzen von deutlich über 100 km/h gemessen“, so Wetterexperte Andreas Mannsberger der GeoSphere Austria am heutigen Vormittag gegenüber 5 Minuten. Auch in flacheren Gebieten sind die Böen nicht zu unterschätzen. „In Hartberg wurden 90 km/h gemessen, und auch im Großraum Graz sind in den nächsten Stunden Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h nicht ausgeschlossen“, so wurde heute Vormittag prognostiziert. Näheres dazu hier: Sturmwarnung: Spitzen von über 100 km/h in der Steiermark gemessen.

Sturm hinterlässt Spuren in Graz

Auch in Graz sind die Windböen am Samstagabend deutlich zu spüren – und hinterlassen an einigen Orten Chaos. So kommt es aktuell zum Beispiel zu Unterbrechungen im Öffentlichen Verkehr im Bereich Andritz. „Wegen eines Vorfalls kann die Linie 5 derzeit nicht nach Andritz fahren. Ein Ersatzverkehr mit Bussen vom Jakominiplatz nach Andritz wurde eingerichtet, bis Betriebsende“, teilt die Holding Graz mit. Auf der Wienerstraße sind außerdem einige Bäume auf die Fahrbahn gestürzt und sorgen für Behinderungen. Im Bezirk Straßgang sind einige Haushalte außerdem aktuell ohne Strom.

©Screenshot Instagram/grazwellness | Die Wetterlage sorgt für Verkehrsbehinderungen in Graz. ©Screenshot Instagram/grazwellness | Bäume stürzten auf die Wienerstraße. ©Screenshot Instagram/grazwellness | Bäume stürzten auf die Wienerstraße ©Screenshot Instagram/grazwellness | Die Linie 5 kann derzeit nicht nach Andritz fahren.

Berufsfeuerwehr Graz zieht Bilanz: „49 Einsätze in 24 Stunden“

Generell war der Tag für die Einsatzkräfte bereits eine große Herausforderung. „49 Einsätze in den vergangenen 24 Stunden im Segment Einsätze aufgrund der Wettersituation“, zeiht die Berufsfeuerwehr Graz am Abend Bilanz.

Über 10.000 Haushalte in der Steiermark ohne Strom

Bis Samstagabend waren über 10.000 Haushalte in der Steiermark ohne Strom. Besonders betroffen sind die Regionen rund um Graz und Leibnitz sowie St. Stefan im Rosental. Nach Angaben der Energieversorger waren über 160 Trafostationen außer Betrieb, was die Wiederherstellung der Stromversorgung erschwert, wie Medien berichten. Meteorologen warnen weiterhin vor stürmischen Böen und intensiven Regenfällen in der Steiermark. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Lage in den nächsten Stunden weiter zuspitzen könnte. Die Bevölkerung wird aufgerufen, unnötige Fahrten zu vermeiden und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Mehr dazu liest du in: 10.000 Haushalte ohne Strom: Orkanartige Stürme verursachen Chaos.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 23:08 Uhr aktualisiert