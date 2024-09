Stausee Ottenstein könnte übergehen: 100-jähriges Hochwasser möglich

Veröffentlicht am 14. September 2024, 22:48 / ©Instagram: Stausee Ottenstein

In einem Interview mit PULS 24 informiert NÖ-Feuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner zur aktuellen Situation bezüglich des Unwetters in Österreich. Der Stausee Ottenstein könnte bis Sonntagnachmittag übergehen. Soll der starke Regenfall bestehen bleiben, soll es zum Übergehen des Stausees führen. Präventionsmaßnahmen sollten bereits getroffen worden sein: Schon seit Montag wurde Wasser abgelassen. Das sollte mehr Platz schaffen. Am Sonntag soll es bei anhaltendem Regen, jedoch trotzdem zu einer Auslastung kommen. Es könnte zu einem 100-jährigen Hochwasser kommen.

Stausee Ottenstein: Ab 17.30 Uhr Überströmen möglich

„Die derzeit vorliegenden Niederschlagsvorhersagen für die kommenden Tage (in Summe rund 250 mm) werden zu einem sehr starken Ansteigen der Abflüsse im gesamten Kamp Einzugsgebiet führen“, heißt es in einem Schreiben der Gemeinde Grafenegg. „Seitens der EVN wurden die Abflüsse aus den Speichern auf das technisch maximal mögliche Maß erhöht, um Speicherraum für die Aufnahme der erwarteten Hochwasserwelle zu schaffen“. Nach aktuellen Informationen kann es zu einem Überströmen der Staumauern ab 17.30 Uhr kommen. Hier findest du aktuelle Informationen der Gemeinde zur Unwettersituation.

Diese Bereiche der Marktgemeinde Grafenegg wären bei einem Eintreffen betroffen: Bereich 1 (Kurhof in Kamp)

Bereich 2 (Haitzendorf im Bereich der Fa. Klement)

Bereich 3 (Kamp – Rosen- und Ahornweg)

Stausee Ottenstein: Aktuelles Schreiben der Gemeine Grafenegg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 23:03 Uhr aktualisiert