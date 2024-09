Über Hunderttausend Euro Schaden bei Brand am Grundlsee

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus entstand ein Schaden von über Hunderttausend Euro.

Haus in Flammen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus entstand ein Schaden von über Hunderttausend Euro.

Veröffentlicht am 14. September 2024, 23:01 / ©5 Minuten

„Gegen 14 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus, das derzeit als Wochenendhaus genutzt wird. Die Fassade des Hauses geriet in Brand, woraufhin die Flammen über die Obergeschosse schließlich auf den Dachstuhl übergriffen, sodass dieser in Vollbrand stand. Insgesamt vier Feuerwehren waren im Einsatz und konnten den Brand unter Kontrolle bringen“, informiert die Polizei. Erkenntnissen des Bezirksbrandermittlers zufolge dürfte ein technischer Defekt beim Hausanschluss zur Hauptstromleitung den Brand ausgelöst haben. Der Schaden dürfte über Hunderttausend Euro betragen.