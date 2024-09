Unwetter-Lage: So wird das Wetter am Sonntag in Kärnten

Am Sonntag bleibt es in Kärnten frisch und trüb.

Veröffentlicht am 14. September 2024, 23:22 / ©Daniel Schöffmann

„Am Sonntag bleiben die Wolken meist dicht und nur zwischendurch lockert vor allem im Oberen Drau- und Gailtal teils kräftiger Nordföhn die Wolken ein wenig auf“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Kärnten. In den östlichen und nördlichen Landesteilen ist auch Regen möglich, in Oberkärnten soll es hingegen meist trocken bleiben.

Windspitzen bis zu 90 km/h

Es wird allerdings stürmisch: In den Föhntälern im Norden weht weiterhin teils stürmischer Nordwind mit Spitzen von 70 bis 90 km/h, heißt es. Am Nachmittag werden die Böen wieder etwas schwächer. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 9 und 13 Grad.