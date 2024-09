Wetterwarnung für die Steiermark: Regen, Schnee und starker Wind am Sonntag

Am Sonntag setzt sich das unruhige Wetter fort, besonders im Norden der Steiermark. Dort ist mit anhaltendem Regen und Schneefall zu rechnen. In den höheren Lagen, von Ausseerland bis Mariazellerland, kann es zeitweise sogar bis ins Tal schneien.

Unwetter hinterließ eine Spur der Verwüstung

Bereits am Samstag verursachte das Unwetter erheblichen Schaden. In diesem Artikel erfährst du mehr: 10.000 Haushalte ohne Strom: Orkanartige Stürme verursachen Chaos. Die Berufsfeuerwehr Graz war im Dauereinsatz, wie du hier nachlesen kannst: „49 Einsätze in 24 Stunden“: Berufsfeuerwehr Graz im Dauereinsatz. Die ÖBB verlängerte die Reisewarnung wegen anhaltender Unwetter bis Sonntagabend. Fahrgäste werden dringend gebeten, nicht zwingend notwendige Reisen zu verschieben. Der Artikel dazu: Unwetter spitzt sich zu: ÖBB verlängert Reisewarnung!

Unwettergefahr bleibt aufrecht: Starke Windböen bis zum Nachmittag

Zunächst wird auch im Süden noch Regen erwartet, jedoch wird sich der Niederschlag im Laufe des Tages in den Nordwesten verlagern. Während es im Norden weiter nass bleibt, dürfte der Süden nach und nach etwas aufatmen können. Der Wind bleibt eine weitere Herausforderung. Bis zum frühen Nachmittag müssen sich die Steirerinnen und Steirer auf Windböen zwischen 50 und 90 km/h einstellen. Danach sollte sich die Lage etwas beruhigen, aber bis dahin ist Vorsicht geboten. Die Temperaturen am Sonntag sind stark abhängig von der Region. In den frühen Morgenstunden liegen sie zwischen 4 und 11 Grad, während sie am Nachmittag von 6 Grad im Norden bis 15 Grad im Süden variieren können.