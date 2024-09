St. Pölten: Personen im Wasser eingeschlossen – Weinkeller stürzte ein

Ein Pferd musste nach einem Verkehrsunfall aus einem Anhänger befreit werden. Die Pegel der Flüsse im Bezirk St. Pölten stehen zwischen HQ10 und HQ15. Aktuell stehen 95 Feuerwehren des Bezirks St. Pölten mit 1.482 Mitgliedern und 237 Fahrzeugen im Unwettereinsatz, die meisten im eigenen Einsatzbereich.

An den Grenzen angelangt

Jene, die nicht im eigenen Einsatzbereich benötigt werden, helfen in Nachbarorten aus. Nach mehreren Stunden durchgehend im Einsatz geraten viele Kräfte mittlerweile an ihre Grenzen. Die Aufgaben erstrecken sich derzeit von Auspumparbeiten, Entfernen von Verklausungen und Hangrutschungen, Füllen und Ausbringen von Sandsäcken, Entfernen von umgestürzten Bäumen und Einsätze nach Verkehrsunfällen. In Ober Grafendorf kam es auch zu einer Tierrettung nach einem Verkehrsunfall: Da ein Baum die Straße blockierte, musste ein PKW mit einem Pferdeanhänger mit zwei Tieren darin eine Vollbremsung einleiten. Eines der Pferde wurde so unglücklich in dem Anhänger eingeschlossen, dass die Feuerwehr das Tier befreien musste. Beide Pferde bleiben glücklicherweise unverletzt und sind wohlauf.

Weinkeller eingestürzt

In Ederding (Gemeinde Herzogenburg) ist ein Weinkeller eingestürzt, verletzt wurde dabei niemand. Zwei Personen wurden in Oberndorf in der Ebene (ebenfalls Gemeinde Herzogenburg) vom Hochwasser in einem fahruntüchtigen Auto eingeschlossen. In Kirchberg Pielach auf der B39 konnte eine Person aus einem von den Wassermassen eingeschlossenen Fahrzeug gerettet werden. In Prinzersdorf treiben zwei KFZ in der Pielach, Personen befinden sich keine darin. Fünf Disponenten arbeiten in der Bereichsalarmzentrale St. Pölten ununterbrochen Notrufe und Anfragen ab. Der Bezirksführungsstab koordiniert die Lage und die eingesetzten Kräfte und Gerätschaften laufend, das Personal ist für die Nachtstunden gerüstet.

