Regenprognose: Hier fällt in der Nacht und bis Sonntag weiter Regen

„Seit Stunden regnet es in dieser Gegend bereits mit Raten von 10 Liter pro Stunde und es zeichnet sich ab, dass Wettermodelllösungen mit dem worst case wohl Recht behalten werden. Demnach ist bis Sonntagmittag mit einem Anhalten dieses Starkregens und allein bis dahin mit einer weiteren Niederschlagsmenge um 150 l/qm zu rechnen“, heißt es dort weiter.

Niederösterreich: Vorsicht in der Nacht

Das sind enorme Mengen und gerade in der genannten Region ist über Nacht höchste Vorsicht geboten! Die Böden sind gesättigt und die Flüsse sind bereits mehr als voll. „Es fallen derzeit teilweise in der Stunde rund zwölf Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Besonders angespannt ist die Lage in Ober- und Niederösterreich, ganz besonders im Waldviertel, wo der Ottensteiner Stausee am Sonntag überlaufen dürfte„, schreibt am Samstagabend auch der ORF.