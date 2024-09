Massive Unwetter legen nächste ÖBB-Zugstrecke lahm

Die Einsatzkräfte sind nicht nur an den Gleisen in Österreich aufgrund der Unwetter im Dauereinsatz.

Teilweise gebe es einen Schienenersatzverkehr, außerdem werde die Reisewarnung bis Montagabend verlängert, hieß es in einer Aussendung weiter. Der Bahnhof Melk werde wegen Hochwasser aktuell nicht angefahren, zudem werde von nicht dringenden Reisen abgeraten.

Ab 6 Uhr Schienenersatzverkehr mit Bussen

Konkret wurde der Zugverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt aufgrund von Hochwasser um 1.15 Uhr eingestellt. Ab Sonntagfrüh fahren laut ÖBB stündlich Züge zwischen Wien Hbf. und Amstetten (ÖBB PV AG – Planabfahrt Minute 55), Wien Westbahnhof und Amstetten (WESTbahn GmbH – Minute 38) bzw. Salzburg und St. Valentin (ÖBB PV AG – Planabfahrt Minute 11, WESTbahn GmbH – Planabfahrt Minute 52). Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen fährt ab 6 Uhr im Pendelverkehr zwischen Amstetten und St. Valentin. Kundenlenker sind im Einsatz.

Für Prognose über Dauer der Streckenunterbrechung ist es noch zu früh

Eine Prognose über die Dauer der Streckenunterbrechung könne frühestens Sonntagnachmittag abgegeben werden. Fahrgäste werden den Angaben zufolge gebeten, sich vor Fahrtantritt auf ÖBB SCOTTY, oebb.at oder beim ÖBB Kund:innenservice unter 05-17 17 zu informieren. Während der Streckenunterbrechung können Fahrgäste mit einem ÖBB PV AG-Ticket zwischen Wien und Salzburg auch Züge der WESTbahn GmbH nutzen, Fahrgäste mit WESTbahn GmbH-Ticket können auch Züge der ÖBB PV AG nutzen. Güterzüge der ÖBB Rail Cargo Group warten die Unterbrechung ab oder werden großräumig umgeleitet.

Bevölkerung gebeten, von „unnützen Fahrten“ abzusehen

In der Nacht gab es in Niederösterreich weiterhin intensiven Niederschlag, welcher sich vor allem auf den Zentralraum des Bundeslandes konzentrierte, sagte ein Sprecher der Landeswarnzentrale Niederösterreich der APA kurz nach 3 Uhr auf Nachfrage. Außerdem gebe es wegen vieler Überflutungen zahlreiche Feuerwehreinsätze. Die Bevölkerung werde gebeten, von „unnützen Fahrten“ abzusehen, erklärte der Sprecher weiter. Laut Bezirksführungsstab St. Pölten stehen 95 Feuerwehren vor allem wegen Auspumparbeiten und Sturmschäden im Einsatz. In Kirchberg an der Pielach wurde eine Person in ihrem Auto von den Wassermassen der Pielach eingeschlossen, sie wurde von den Einsatzkräften gerettet, berichtete die örtliche Feuerwehr.

Zugtickets können teilweise erstattet werden

Laut ÖBB sei nun die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets mit Kaufdatum bis 12. September für den Zeitraum von 13. bis 16. September aufgehoben. Diese seien bis inklusive 18. September gültig. ÖBB-Tickets für jene Züge, die von der Reisewarnung betroffen sind, könnten auch erstattet werden, heißt es weiter. (APA/red, 15.9.24)