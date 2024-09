Unfall-Tragödie auf A12: Zwei Personen verstorben – Kind (2) unverletzt

Veröffentlicht am 15. September 2024, 05:59 / ©Fotomontage: Pexels / SİNAN ÖNDER & RK / Trummer

Ein schwerer Unfall hat sich Freitagnachmittag, am 13. September, auf der Inntalautobahn (A12) im Gemeindegebiet von Langkampfen ereignet. In Fahrtrichtung Innsbruck ist das Auto eines 33-jährigen Österreichers, in dem sich auch eine Beifahrerin und ein 2-jähriges Kind befanden, mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug eines 65-jährigen Österreichers kollidiert. Der Mann musste wiederbelebt werden, die Frau wurde im Auto eingeklemmt – wir haben berichtet.

Sowohl Fahrer als auch Beifahrerin verstorben

Nun berichtet die Polizei, dass sowohl die Beifahrerin als auch der Fahrer gestern im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen waren. „Das zweijährige Kind wiederum befindet sich noch im Landeskrankenhaus Innsbruck und ist unverletzt“, erklärt die Polizei.