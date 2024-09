Mit Reh kollidiert: Auto von 17-Jährigem hat sich überschlagen

Nach einer Kollision mit einem Rehwild hat sich in der Nacht auf heute ein Auto auf der Seeberg Straße (B82) im Bezirk Völkermarkt überschlagen.

Veröffentlicht am 15. September 2024

Es war gegen 23.55 Uhr als ein 17-jähriger Kärntner auf der Seeberg Straße (B82) aus Richtung Mittertrixen in Richtung Völkermarkt fuhr. Mit ihm im Auto waren seine beiden Freunde (16 und 17 Jahre alt). Auf Höhe der Ortschaft Aich kollidierte das Auto mit einem Reh, kam ins Schleudern und überschlug sich in weiterer Folge, bis es am Dach liegend auf einer Hecke und zum Teil auf einem Holzstapel zum Stillstand kam.

Beifahrer wurde bei Unfall verletzt

Die drei Burschen konnten sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien und riefen die Rettung, wie die Polizei nun berichtet. Der Beifahrer (17 Jahre alt) wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus nach Klagenfurt gebracht werden. Die beiden anderen Jugendlichen blieben unverletzt. Im Einsatz standen, neben der Polizei und der Rettung, auch die Feuerwehren Völkermarkt und St. Stefan.