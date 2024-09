Unwetter-Alarm: Sturmnacht hielt steirische Feuerwehren auf Trab

Die schweren Unwetter sorgten in der Nacht auf Sonntag in ganz Österreich für gefährliche Situationen und zahlreiche Einsätze. In der Steiermark sind es vor allem die Sturmböen, die die Einsatzkräfte in Atem hielten. „Auf den Bergen wurden Windspitzen von deutlich über 100 km/h gemessen“, so Wetterexperte Andreas Mannsberger der GeoSphere Austria am Samstag gegenüber 5 Minuten. Auch in flacheren Gebieten sind die Böen nicht zu unterschätzen. „In Hartberg wurden 90 km/h gemessen, und auch im Großraum Graz sind in den nächsten Stunden Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h nicht ausgeschlossen.“

Rund 25.000 Haushalte ohne Strom

Die starken Windböen der vergangenen Stunden sorgten für eine große Schadenslage in der Steiermark. Mit Stand Sonntag 2 Uhr früh waren über 500 Trafostationen und mehr als 25.000 Haushalte nicht am Netz. „Alle verfügbaren Einsatzkräfte der Energienetze Steiermark sind – wo immer es die Wetterlage zulässt – im Einsatz und arbeiten unter schwersten Bedingungen an der Wiederherstellung der Stromversorgung“, heißt es seitens der Energie Steiermark. Aufgrund der aktuellen Prognosen ist jedoch mit einer Entspannung der Situation nicht vor Sonntagabend zu rechnen.

Sturmnacht hielt Feuerwehren in der Steiermark auf Trab

Auch die steirischen Feuerwehren hatten in der Nacht auf Sonntag und in den frühen Morgenstunden bereits alle Hände voll zu tun. „Lang hielt die Nachtruhe nicht an, so wurden wir in aller früh erneut zu mehreren umgestürzten Bäumen im gesamten Einsatzgebiet alarmiert“, teilt zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz mit.

Alarmierungen im Sekundentakt in Hartberg

Der anhaltend bzw. immer stärker werdende Sturm forderte die Feuerwehren des BFVHB zunehmend. „Alarmierungen gingen im Sekundentakt ein“, teilen die Einsatzkräfte mit. Gegen 20 Uhr wurde am Samstagabend der Bereichsführungsstab der KHD47 aktiviert, um eine rasche und effiziente Hilfeleistung noch besser und schneller koordinieren zu können. In den letzten Stunden gingen durchgehend Meldungen über umgestürzte Bäume, welche Verkehrswege blockierten bzw. auf Gebäude gestürzt waren, bei der Florianstation Hartberg ein. Punktuell kam es zu Unterbrechungen in der Stromversorgung und zahlreiche Straßen waren aufgrund umgestürzter Bäume nicht passierbar und wurden gesperrt. Aufgrund der anhaltenden Sturmböen lag der Fokus aber auf dem Eigenschutz der Einsatzkräfte, weshalb mehrere Lagen erst in den Morgenstunden bei Tageslicht bearbeitet werden.

Personen in Auto eingeschlossen

Bei einer Lage auf der L436 zwischen Sebersdorf und Großhartmannsdorf waren zwei Personen in einem Fahrzeug zwischen umgestürzten Bäumen eingeschlossen. Aufgrund der Situation vor Ort und den umliegenden Ortschaften, waren die Notrufenden aber aus allen Richtungen nicht erreichbar. Nach rund zwei Stunden konnten sich erste Helfer zu den Notrufenden vorarbeiten. Insgesamt wurde bei dieser Lage von sieben Feuerwehren (Sebersdorf, Bad Waltersdorf, Grosshartmannsdorf, Kroisbach, Großsteinbach, Hartberg und Kaindorf) eingesetzt. Bei einer weiteren Lage wurde von der Landesleitzentrale der Polizei ein vermutliches unter bzw. zwischen Bäumen eingeschlossenes Fahrzeug zwischen Unterdombach und Unterbuch gemeldet. Eine Suche im angegebenen Bereich und eine erneute Kontaktaufnahme mit dem Notrufenden hat gezeigt, dass der PKW zwischen Unterdombach und Siebenbrunn steht und keine Verletzten zu verzeichnen sind. Bis dato standen rund 35 Feuerwehren mit über 600 Kräften bei über 500 Schadenslagen im Einsatz. Das gesamte Ausmaß der Sturmschäden wird erst bei Tageslicht sichtbar werden, woraufhin weiterhin Einsatztätigkeiten der Feuerwehren erforderlich sind.

©Pressedienst BFVHB | . In den letzten Stunden gingen durchgehend Meldungen über umgestürzte Bäume, welche Verkehrswege blockierten bzw. auf Gebäude gestürzt waren, bei der Florianstation Hartberg ein. ©Pressedienst BFVHB | Insgesamt wurde bei dieser Lage von sieben Feuerwehren (Sebersdorf, Bad Waltersdorf, Grosshartmannsdorf, Kroisbach, Großsteinbach, Hartberg und Kaindorf) eingesetzt. ©Pressedienst BFVHB | Bis dato standen rund 35 Feuerwehren mit über 600 Kräften bei über 500 Schadenslagen im Einsatz.

Weitere Feuerwehreinsätze

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 07:20 Uhr aktualisiert