Sturmfolgen in Kärnten: 2.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen

„Rund 2.000 Haushalte sind aktuell unversorgt“, berichtet Robert Schmaranz von der „KNG Kärnten Netz GmbH“ im Gespräch mit 5 Minuten. Während gestern die meisten Störungen in den frühen Morgenstunden entstanden seien – mehr dazu in: -, seien Stromausfälle heute eher in den Nachtstunden gemeldet worden. „Über Nacht sind dabei die meisten Störungen entstanden“, so auch Schmaranz.

Diese Bezirke sind am stärksten von den Stromausfällen betroffen

Betroffen seien demnach vor allem die Bezirke Spittal, Wolfsberg und St. Veit an der Glan, wobei am heutigen Sonntag der Schwerpunkt eher in Wolfsberg liegt. Einzelne Stromausfälle gibt es laut Störungskarte der „Kärnten Netz GmbH“ auch in den Bezirken Völkermarkt und Villach-Land. Der Sturm, der über Nacht in Kärnten gewütet hat, sei die Ursache der Stromausfälle.

„Müssen abwarten, was noch so kommt“

„Unsere Mannschaft ist aber bereits ausgerückt und arbeitet wieder an der Behebung der Störungen“, so Schmaranz. Ein Blick in die Zukunft sei schwierig. „Wir müssen abwarten, was noch so kommt und wie es jetzt weitergehen wird“, meint Schmaranz gegenüber 5 Minuten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 07:26 Uhr aktualisiert