Schwere Unwetter: Ganz Niederösterreich zu Katastrophengebiet erklärt

Bereits über Nacht wurden die Bezirke Tulln und St. Pölten – inklusive der Landeshauptstadt selbst – zu Katastrophengebieten erklärt, nun hat man sich im Krisenstab des Landes dazu entschieden, das gesamte Bundesland als Katastrophengebiet zu deklarieren. „In den nächsten Stunden werden bis zu 50 Millimeter weitere Niederschläge prognostiziert„, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf der APA. „Zusätzliche Feuerwehr-Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern und ein Assistenzeinsatz des Bundesheers werden angefordert und über den Landesführungsstab koordiniert“, teilte der Landesvize mit.

Höchste Unwetter-Warnstufe fast in ganz Niederösterreich

Die Lage bleibt damit im ganzen Bundesland kritisch, alle Wetterdienste haben auch heute für den größten Teil Niederösterreichs die höchste Warnstufe ausgesprochen. Die Warnungen halten dabei teilweise noch bis morgen, Montag, an. Die wichtigsten Infos zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die „GeoSphere Austria“ hat sowohl für große Teile Niederösterreichs als auch für Wien die höchste Unwetterwarnstufe ausgegeben. ©Screenshot „österreichische Unwetterzentrale“ | Die „österreichische Unwetterzentrale“ hat für große Teile Niederösterreichs ebenfalls die höchste Warnstufe ausgesprochen.

Über 1.000 Feuerwehren wegen Unwetterfolgen in Niederösterreich über Nacht im Einsatz

Über Nacht waren in Niederösterreich jedenfalls über 1.000 Feuerwehren mit mehr als 2.000 Fahrzeugen bei 4.490 Einsätzen vor Ort. Zum Teil würde es auch schon Evakuierungen geben, meint etwa auch Klaus Stebal, Sprecher des Landeskommandos. Die Situation sei vor allem am Kamp „sehr angespannt“. Daher hat sich Landeshauptmann-Stellvertreter Pernkopf auch mit einem Appell an alle Niederösterreicher gewandt. Mehr dazu hier: „Massive Überflutungen“: Lage in Niederösterreich spitzt sich weiter zu. (APA/red, 15.9.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 07:57 Uhr aktualisiert