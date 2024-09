KAC gegen Polens Meister: „Pflichtsieg“

Veröffentlicht am 15. September 2024, 08:37 / ©5 Minuten

Wollen die Klagenfurter am vierten Spieltag der Vorrunde im Rennen um den Aufstieg bleiben, braucht man drei Punkte gegen Polens neunfachen Meister. Die Polen haben bisher von ihren drei Spielen in der Champions Hockey League in dieser Saison alle drei verloren, zwei Mal allerdings nach Verlängerung, womit zwei Punkte zu Buche stehen.

Auf Sieg folgten zwei KAC-Niederlagen

Gegen polnische Teams gibt es in Klagenfurt sogar fast schon so etwas wie eine Tradition, hat man doch nur gegen Mannschaften aus Italien, Ungarn und der Tschechoslowakei mehr internationale Begegnungen bestritten. Nach dem starken Start mit einem Sieg gegen die Rouen Dragons haben die Klagenfurter die zwei weiteren Partien jeweils klar verloren. Nun braucht man wieder einen Sieg, um im Rennen um den Aufstieg zu bleiben. Man könne durchaus auch von einem „Pflichtsieg“ sprechen, meint auch Verteidiger Clemens Unterweger.