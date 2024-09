Villacher Traditions-Gasthaus sperrt zu: „Wir sind pensionsreif“

„Es stimmt, wir machen Ende November Schluss, wir sind hier pensionsreif. Wie es mit dem Gasthaus weitergehen wird, wissen wir nicht“, bestätigt die Familie Schoffnegger vom Gasthaus „Genottehöhe“ auf Anfrage von 5 Minuten. Damit schließt einer der ältesten Gasthöfe in Villach. Nachbarn wollen schon wissen, was kommen wird: „Da werden Wohnungen draus gemacht, der Blick auf Villach ist ja einzigartig.“ Auch der Betrieb eines Seniorenheimes ist im Gespräch.

„Freindal Wirtschaft“-Betreiber machen „in jedem Fall weiter“

Die Betreiber der „Freindal Wirtschaft“ hoffen, wenigstens bis Mai noch bleiben zu dürfen, denn das Haus soll verkauft werden. „Wir haben noch einen Pachtvertrag bis Mai, wenn das Haus früher verkauft wird, werden wir wohl früher raus müssen“, so Betreiber Christoph Terschan. Bis Ende des Jahres ist der Betrieb im jeden Fall noch fix. „Wir sind mit Weihnachtsfeiern sogar schon ausgebucht“, so der Kollege von Terschan, Marcus Kubinec. Die gute Nachricht: Die beiden machen in jeden Fall weiter, dann in Villach in einem anderen Lokal