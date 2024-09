Stromausfälle machen Wienern und Niederösterreichern zu schaffen

Die Unwetter haben in Niederösterreich – das bereits landesweit ein Katastrophengebiet ist – und Wien nicht nur Überflutungen zur Folge. Im niederösterreichischen Bezirk Baden und auch in Wien ist der Strom immer wieder mal weg, wie der „Kurier“ heute berichtet. Die Stromausfälle würden dabei auch schon mal mehrere Stunden andauern, heißt es in dem Bericht weiter. Aktuell dürfte der Wiener Bezirk Penzing stärker betroffen sein. Die wichtigsten Infos zum Unwetter in Österreich erfährst du auch in unserem Liveticker hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 09:39 Uhr aktualisiert