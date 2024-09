„Unschöne Szenarien“ in Zwettl: Autofahrer ignorieren Absperrungen

Starkregen-Unwetter ziehen aktuell vor allem über Niederösterreich und haben dafür gesorgt, dass das gesamte Land zum Katastrophengebiet erklärt wird. Vor allem im Verlauf des gestrigen Tages sei es zu „recht unschönen Szenarien im Zwettler Stadtgebiet“ gekommen, berichtet nun die Feuerwehr der niederösterreichischen Stadt. „Trotz aller Hinweise und Absperrungen, meinten einige Autofahrer, den Fluten trotzen zu können“, heißt es in einem Facebook-Posting weiter.

„Bitte befolgen Sie Straßensperren…“

Glücklicherweise habe jedoch die Rettungskette zügig funktioniert, womit ein Abdriften der Fahrzeuge in den reißenden Kamp verhindert werden konnte. Abschließend wendet man sich mit einem Hinweis neuerlich an die Bevölkerung: „Bitte befolgen Sie Straßensperren und umfahren Sie das Hochwasser großräumig.“ Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Rudmanns. Die wichtigsten Informationen zum Unwetter in Österreich gibt es auch in unserem Liveticker hier.