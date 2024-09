Tragisch: Floriani in Niederösterreich bei Hochwasser-Einsatz verstorben

Beim Hochwassereinsatz in Niederösterreich ist ein Floriani verstorben, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute in einer Pressekonferenz des Landeskrisenstabs bekanntgibt. Es handelte sich dabei um einen Pumpeinsatz in einem Haus, bei dem der Floriani über die Stiege in den Keller in den Tod gestürzt ist. Auch Landesfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafellner war sichtlich mitgenommen und hat seine tiefste Anteilnahme ausgedrückt. Ganz Niederösterreich ist in den frühen Morgenstunden zum Katastrophengebiet erklärt worden. Die wichtigsten Infos gibt es auch in unserem Liveticker hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 10:22 Uhr aktualisiert