U-Bahn Sperre in Wien dauert länger: Das gilt es jetzt zu beachten

Veröffentlicht am 15. September 2024, 10:17 / ©5 Minuten

Kritische Pegelstände zwingen Wiener Linien zu Maßnahmen

Der Wienfluss hat in der Nacht einen kritischen Pegelstand erreicht. Auch am Donaukanal steigt das Wasser weiter. Als Reaktion darauf haben die Wiener Linien umfassende Schutzmaßnahmen ergriffen. Mehrere U-Bahn-Strecken sind betroffen, darunter die Linien U4, U6 und U3. Sandsäcke und Dammbalken sollen verhindern, dass Wasser in die U-Bahn-Schächte eindringt. Dennoch musste der Betrieb auf einigen Abschnitten eingestellt werden. Alle Informationen zum Hochwasser findest du im Liveticker.

Eingeschränkter Betrieb auf der U4

Die U4 kann derzeit nur zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke verkehren. Für den Streckenabschnitt zwischen Hütteldorf und Karlsplatz haben die Wiener Linien einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zusätzlich steht die Linie D als Ersatzverbindung zwischen Heiligenstadt und Karlsplatz zur Verfügung.

U6: Nur Teilbetrieb möglich

Auch die U6 ist betroffen. Der Betrieb läuft nur noch zwischen Floridsdorf und Westbahnhof sowie zwischen Bahnhof Meidling und Siebenhirten. Zur Entlastung wurde die Linie 62 verlängert und führt nun von Lainz über Meidling bis hin zum Westbahnhof.

U3-Abschnitt eingestellt

Der Verkehr auf der U3 ist zwischen Rochusgasse und Simmering eingestellt. Fahrgäste werden gebeten, auf die Linien 18, 71 und 74A auszuweichen.

U2 unterbrochen und Tunnelarbeiten an Baustelle gestoppt

Wegen Hochwassers verkehrt die Linie U2 derzeit nur zwischen Seestadt und Taborstraße. Die Tunnelarbeiten an der U2-Baustelle Pilgramgasse mussten aufgrund der Hochwasserlage ebenfalls eingestellt werden. Alle Arbeiter haben die Baustelle sicher verlassen. Der Einfluss des Hochwassers auf andere Baustellen der Wiener Linien ist noch nicht abschätzbar.

Weitere Einschränkungen möglich

Je nach Entwicklung der Hochwasserlage können weitere Einschränkungen im U-Bahn-Betrieb folgen. Ein Ende der Störungen ist derzeit nicht absehbar. Die Wiener Linien raten ihren Fahrgästen, längere Reisezeiten einzuplanen und die aktuellen Informationen über die WienMobil-App oder die Webseite zu verfolgen.

Ersatzverkehr im Überblick:

U2 : Ausweichen ist auf die Linien 1 und 2 möglich.

: Ausweichen ist auf die Linien 1 und 2 möglich. U3: Weichen Sie auf die Linien 18, 71 und 74A aus.

Weichen Sie auf die Linien 18, 71 und 74A aus. U4: Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hütteldorf und Karlsplatz. Linie D als Ersatzverbindung zwischen Heiligenstadt und Karlsplatz.

Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hütteldorf und Karlsplatz. Linie D als Ersatzverbindung zwischen Heiligenstadt und Karlsplatz. U6: Verlängerte Linie 62 von Lainz über Meidling bis Westbahnhof.

Bitte plane längere Fahrzeiten ein und verfolge aktuelle Updates über die WienMobil-App.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 11:07 Uhr aktualisiert