„Noch nie da gewesene Extremsituation“: Schüler sollen zu Hause bleiben

Über Niederösterreich zieht bereits seit Tagen ein Starkregen-Unwetter, das in manchen Regionen schon für mehr als 200 Liter pro Quadratmeter Regen gesorgt hat. Und ein Ende ist aktuell noch nicht in Sicht. Im Gegenteil: Wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf heute bei einer Pressekonferenz des Landeskrisenstabs erklärt, sollen genau in jenem Gebiet, das bereits hauptbetroffen ist, weitere 60 Liter pro Quadratmeter fallen.

Über 1.100 Häuser wegen Extremwetter evakuiert

„Es wurden bereits über 1.100 Häuser wegen des Extremwetters evakuiert und es werden stündlich mehr“, erklärt auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Zudem würden laut Pernkopf Evakuierungen entlang des Kamp vorbereitet, „wenn es notwendig ist“. Er spricht von einer „noch nie da gewesenen Extremsituation“ und davon, dass weitere Überflutungen im ganzen Bundesland kommen würden. Tragischerweise ist beim Hochwasser-Einsatz auch ein Floriani ums Leben gekommen. Mehr dazu hier: Tragisch: Floriani in Niederösterreich bei Hochwasser-Einsatz verstorben.

Kinder sollen morgen zu Hause bleiben

Beide appellieren an die Bevölkerung, keine unnötigen Wege mit dem Auto zu machen und zu Hause zu bleiben. Das gilt auch für die Kinder, die morgen wieder in die Schule müssten. „Sie sollen zu Hause bleiben, die Sicherheit ist das wichtigste“, so Mikl-Leitner abschließend. Die wichtigsten Informationen zum Unwetter bekommt ihr auch hier in unserem Liveticker.