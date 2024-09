A1-Westautobahn überschwemmt: Autofahrten möglichst vermeiden

Sperren auf der A1 und A4 wegen Überschwemmungen

Seit Sonntagmorgen um 9.30 Uhr ist die A1 Westautobahn ab dem Knoten St. Pölten in Richtung Wien gesperrt. Der Verkehr wird über die S33 und S5 umgeleitet, jedoch ist auch das untergeordnete Straßennetz in Teilen bereits überschwemmt. Zudem ist die Unterführung Stadionbrücke auf der A4 Ostautobahn wegen Überflutung nicht passierbar, eine Umleitung erfolgt über das Kreuzungsplateau. Jetzt ist auch die Ein- und Ausfahrt der Westautobahn in Wien gesperrt. Aufgrund der aktuellen Hochwassersituation in Wien droht der Wien-Fluss über die Ufer zu treten. Aus Sicherheitsgründen werden die Ein- und Ausfahrten im Bereich Hütteldorfer Brücke bis Deutschordenstraße gesperrt.

Sturm und umgestürzte Bäume auf der A2

In der Steiermark knickten Stürme entlang der A2 Südautobahn im Bereich Bad Waltersdorf zahlreiche Bäume um. Die Strecke war bis kurz vor 8 Uhr früh komplett gesperrt, bevor die Aufräumarbeiten abgeschlossen werden konnten.

Steigende Pegel bei der Donau gefährden Tunnel Kaisermühlen

Kritisch ist die Situation rund um den Donaupegel im Bereich des Tunnels Kaisermühlen. Mit einem Wasserstand von sieben Metern wird die Lage genau beobachtet. Sollte das Wasser weiter steigen, könnte der Tunnel aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Appell an Autofahrer: Fahrten verschieben oder anpassen

Die ASFINAG rät dringend dazu, nicht notwendige Autofahrten zu verschieben. Falls eine Fahrt unumgänglich ist, sollten Fahrer ihr Verhalten an die extremen Wetterbedingungen anpassen. Das bedeutet, das Tempo stark zu reduzieren, den Sicherheitsabstand deutlich zu vergrößern und besonders achtsam zu fahren. Laut Prognosen wird der Starkregen in Wien und Niederösterreich erst ab Mittag nachlassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 12:02 Uhr aktualisiert