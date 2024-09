Mikl-Leitner: „Für viele die schwerste Stunde ihres Lebens“

„Wir erleben schwere, wir erleben dramatische Stunden.“ Mit diesen Worten hat Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute die Pressekonferenz des Landeskrisenstabs eröffnet. Für viele Niederösterreicher sei es „die schwerste Stunde ihres Lebens“. Seit Tagen wird das Bundesland nun schon von einem enorm schweren Starkregen-Unwetter heimgesucht, das für Überflutungen und Stürme sorgt und mittlerweile auch schon ein Todesopfer gefordert hat. Ein Feuerwehrmann ist im Hochwasser-Einsatz verstorben. Mehr dazu hier: Tragisch: Floriani in Niederösterreich bei Hochwasser-Einsatz verstorben.

„Niederösterreich befindet sich in einer Ausnahmesituation“

„Wir müssen uns bewusst sein, Niederösterreich befindet sich in einer Ausnahmesituation“, meint sie daraufhin weiter. Zur Stunde werde alles getan, „um dem Wasser die Stirn zu bieten und Land und Leute zu schützen“. Bislang wurden bereits rund 1.100 Häuser evakuiert, Schüler sollen morgen zu Hause bleiben. „Die Sicherheit ist das wichtigste“, so Mikl-Leitner.

Mehr als 1.000 Feuerwehren über Nacht im Unwetter-Einsatz

An alle Einsatzkräfte – über Nacht standen mehr als 1.000 Feuerwehren im Einsatz – richtet sie ihren Dank. „Unter schwierigsten Umständen haben sie großartiges geleistet, die Freiwilligen Feuerwehren waren von Anfang an sehr gefordert“, sagt sie. Und abschließend richtet sie noch einen Appell an alle Niederösterreicher: „Bitte achten Sie auf sich selbst und achten Sie auf die Anweisungen der Einsatzkräfte. Bitte nehmen Sie nur Wege in Kauf, die unbedingt notwendig sind und informieren Sie sich laufend über die Gefährdungslage.“ Die wichtigsten Informationen zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.