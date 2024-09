Wien von Unwetter stark getroffen: „Situation beim Wienfluss kritisch“

Nach Niederösterreich wird nun auch Wien heftig vom Starkregen-Unwetter, das die vergangenen Tage über Österreich gezogen ist, getroffen. Im öffentlichen Verkehr der Bundeshauptstadt gibt es starke Einschränkungen, mehrere U-Bahn-Linien haben ihren Betrieb abschnittsweise eingestellt. Mehr dazu hier: U-Bahn Sperre in Wien dauert länger: Das gilt es jetzt zu beachten.

Mehr als 1.100 Feuerwehreinsätze in Wien

Zudem hat der Dauerregen und teilweise orkanartige Sturm gleich mehrmals die Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr gefordert. Innerhalb der letzten Stunden wurden mehr als 1.100 Einsätze im Wiener Stadtgebiet absolviert. Gefährliche Situationen waren im Bereich des Wienflusses und des Liesingbachs zu beseitigen. Die eine Hälfte der Einsätze waren auf den Niederschlag, die andere auf den Sturm zurückzuführen. Umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste mussten entfernt werden, Wassereintritte in Gebäude, Keller und Tiefgaragen waren zu bekämpfen. Es mussten auch schon Menschen evakuiert werden.

„Vermeiden Sie unnötige Fahrten“

„Insbesondere das Ansteigen der Pegel des Wienflusses bzw. des Liesingbaches sorgen weiterhin für Gefahren in diesem Bereich“, teilte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf mit. Die Feuerwehr rechne auch weiterhin mit einem sehr hohen Einsatzaufkommen und habe zusätzliches Personal einberufen. „Vermeiden Sie heute unnötige Fahrten bzw. Aufenthalte im Freien und halten Sie sich von hochwasserführenden Gewässern fern“, appellierte er an die Vernunft der Wiener Bevölkerung.

Lage beim Wienfluss wird überwacht

Ein Sprecher der MA 45 (Wiener Gewässer) bestätigte der APA, dass die Situation beim Wienfluss im stadtäußeren Bereich kritisch ist. Man überwache die Lage und sei in ständigem Kontakt mit dem Krisenstab, um möglicherweise weitere Maßnahmen zu ergreifen, hieß es. Straßensperren werden nicht ausgeschlossen.

Situation an Donau bzw. Neuer Donau unter Kontrolle

Spielraum gibt es laut MA 45 nur mehr wenig: Die Auffangbecken für den Wienfluss, die sich im Bereich Auhof befinden, sind schon fast voll, erläuterte der Sprecher. Sie sind dazu gedacht, Wassermassen aufzunehmen, die aus dem Umland Richtung Stadt fließen. Unter Kontrolle ist laut dem Sprecher die Situation an der Donau bzw. an der Neuen Donau – die als Entlastungsgerinne fungiert – und am Donaukanal. An der Neuen Donau seien zwar Bereiche überflutet, dies sei aber bei Hochwasserereignissen so vorgesehen. Auch die Situation am Liesingbach im Süden der Stadt ist laut dem Sprecher vorerst noch nicht problematisch was den Pegelstand anbelangt. Die wichtigsten Informationen zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier. (APA/red, 15.9.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 11:44 Uhr aktualisiert