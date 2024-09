Unwetter in der Steiermark: Weitere Zivilschutzalarme nicht ausgeschlossen

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz wurden am Sonntagvormittag nähere Lageinformationen zu den Unwettern in der Steiermark bekanntgegeben.

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz wurden am Sonntagvormittag nähere Lageinformationen zu den Unwettern in der Steiermark bekanntgegeben.

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz wurden am Sonntagvormittag nähere Lageinformationen zu den Unwettern in der Steiermark bekanntgegeben. Harald Eitner, Leiter Fachabteilung Katastrophenschutz, Urs Harnik-Lauris von der Energie Steiermark, Christian Leitgeb, Landesbranddirektor-Stellvertreter und Landeshauptmann Christopher Drexler informierten in der Landeswarnzentrale Steiermark über aktuelle Entwicklungen. 5 Minuten war für euch vor Ort mit dabei.

Unwetterlage in der Steiermark: Hilfe für Niederösterreich

Erhebliche Stromausfälle im ganzen Land, Schneebruch, Windbruch und zahlreiche Feuerwehreinsätze: Das ist die Bilanz der letzten Tage, die von Unwettern, Stürmen und Starkregen geprägt waren. Obwohl auch die Steiermark von den Unwettern heimgesucht wurde, hat es andere Bundesländer in Österreich noch härter getroffen. So wurde ganz Niederösterreich zum Katastrophengebiet ernannt, 5 Minuten berichtete bereits. „Hier sind wir solidarisch, vier Katastrophenhilfsdienste von uns sind auf den weg nach Niederösterreich oder bereits dort“, versichert Landeshauptmann Drexler.

Zivilschutzalarm in Thörl – Weitere Zivilschutzalarme nicht ausgeschlossen

In der Gemeinde Thörl in Mürzzuschlag spitze sich die Lage allerdings zu. Dort wurde aufgrund der kräftigen Niederschläge und der damit verbundenen Überschwemmungen und drohenden Vermurungen am Sonntagvormittag Zivilschutzalarm ausgelöst, 5 Minuten berichtete bereits. Man gehe davon aus, dass das Wasser beim Thörlbach noch steigen wird. Weitere Zivilschutzalarme seien nicht auszuschließen, gerade in den Bereichen bei der Mürz.

©5 Minuten Die Warnkarte zeigt auch in der Steiermark Gefahrensituationen an.

Dringende Warnung: Wälder und Ufer unbedingt meiden!

Es wird dringend an die Steirerinnen und Steirer appelliert, keine Waldgebiete zu betreten und sich nicht in der Nähe von Ufern aufzuhalten. Es wird ersucht, vorsichtig zu sein und nicht unbedingt nötige Wege zu vermeiden. Durch Regen, Schnee, dadurch aufgeweichte Böden und insbesondere den extrem starken Wind besteht erhebliche Gefahr. Aufgrund der großen Lawinengefahr wird von Touren im Gebirge ebenfalls dringend abgeraten!

Windspitzen bis zu 160 km/h

Enorme Niederschlagsmengen gab es auch in Bad Aussee. Im Raum Graz stürmte es hingegen. „Heute Nacht wurden am Schöckl Windspitzen bis zu 160 km/h und in Graz bis zu 90 km/h gemessen“, so Harald Eitner, Leiter Fachabteilung Katastrophenschutz. Der Wind soll voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern und erst kommende Nacht abflachen.

25.000 Haushalte ohne Strom

Gegen 2 Uhr morgens waren rund 25.000 steirische Haushalte von Stromausfällen betroffen, 5 Minuten berichtete. Mitarbeiter der Energie Steiermark arbeiteten auf Hochtouren, um die betroffenen Haushalte wieder mit Strom zu versorgen. Im Laufe des Vormittags konnten bereits zahlreiche Störungen behoben werden. Aktuell sind noch rund 4.000 Haushalte betroffen, wie Urs Harnik-Lauris von der Energie Steiermark erklärt. „An manchen Orten kann man schwer zu den Stellen vordringen, um Schaden zu beheben. Wir sind bemüht, die Reparaturarbeiten schnellstmöglich durchzuführen.“ Die große Herausforderung dabei sei, dass keine großflächigen Bereiche betroffen sind, sondern die Schadensfälle sich überall verteilen. „Ersatztrupps aus allen Regionen werden in jene Gebiete beordert, wo wir den größten Bedarf haben. Viele Reparaturarbeiten müssen in den nächsten Tagen geschehen.“ Dass alle Steirer bis zum Abend wieder mit Strom versorgt sind, könne man noch nicht versichern. „Einige Schadensbehebungen können sogar Wochen dauern“, so Harnik-Lauris.

Über 3.000 Floriani im Einsatz

„Von gestern auf heute standen über 3.000 Kameraden im Einsatz“, berichtet Christian Leitgeb, Landesbranddirektor-Stellvertreter. Hauptsächlich kam es zu Einsätzen wegen Stürmen, umgestürzter Bäume und Personenrettungen aus Fahrzeugen. Aber auch der massive Niederschlag und Wintereinbruch forderten die Feuerwehren. „Heute Nacht haben wir einige Einsätze abbrechen müssen, weil die Wettersituation zu gefährlich war“, berichtet Leitgeb.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 12:24 Uhr aktualisiert