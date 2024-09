Black Hawk rettet Einsatzkräfte nach Unfall aus Hochwasser

Nach einem Verkehrsunfall steckten zwei Einsatzkräfte im Hochwasser auf der B19 in Markersdorf (Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich) fest.

Nach einem Verkehrsunfall steckten zwei Einsatzkräfte im Hochwasser auf der B19 in Markersdorf (Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich) fest.

Das ganze Bundesland Niederösterreich wurde heute zum Katastrophengebiet erklärt. In Niederösterreich wurde das Bundesheer alarmiert und steht für Einsätze im Rahmen der Katastrophenhilfe zur Verfügung.

Black Hawk rettete Einsatzkräfte

Nach einem Verkehrsunfall auf der B19 in Markersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) wurden zwei Einsatzkräfte, ein Polizist und ein Feuerwehrmann, die im Hochwasser festsaßen, vom Black Hawk des Bundesheers mittels Windenbergung gerettet. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Angesichts der Unwetter hat das Bundesheer umfassende Vorkehrungen getroffen. Nun werden die ersten Soldaten in den Einsatz gehen. Bei Bedarf können weitere Kräfte, Hubschrauber, Pioniere und Soldaten der Landstreitkräfte alarmiert werden.“ Die wichtigsten Infos zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.