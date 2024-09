Situation bei Donau-Zuflüssen „wird immer dramatischer“

Die Situation rund um die Flüsse, die in die Donau fließen, wird immer dramatischer.

Veröffentlicht am 15. September 2024, 12:01 / ©FK Krems / Gernot Rohrhofer

Niederösterreich, Wien und Teile der Obersteiermark sind aktuell stark von Unwettern getroffen. Und: „Die Situation wird immer dramatischer“, schreibt nun „Skywarn Austria“ auf Facebook. Fast alle südlichen Zuflüsse der Donau hätten mittlerweile die Marke eines 30-jährigen Hochwassers teils deutlich überschritten. „Und die Pegel sind weiterhin stark am Steigen“, teilen die Meteorologen mit.

Diese Flüsse sind in Niederösterreich besonders hochwassergefährdet

In Niederösterreich seien dabei besonderes die Flüsse Sierningbach, Pielach, Traisen, Triesting, Perschling, Große Tulln, Gölsen und Schwechat betroffen. Allgemein gelte aber auch nördlich der Donau im betroffenen Gebiet größte Vorsicht. In Wien ist beispielsweise schon der Wienfluss teilweise über die Ufer getreten, erste Evakuierungen haben auch schon stattgefunden. Die wichtigsten Unwetter-Informationen bekommt ihr in unserem Liveticker hier.