Die Unwetter in Niederösterreich, der Obersteiermark und Wien haben schon dafür gesorgt, dass das gesamte Bundesland Niederösterreich ein Katastrophengebiet ist. Über 1.000 Feuerwehren waren mit rund 20.000 Florianis im Einsatz, ein Floriani ist beim Hochwasser-Einsatz verstorben. Mehr dazu hier: Tragisch: Floriani in Niederösterreich bei Hochwasser-Einsatz verstorben.

„Priorität liegt auf der Rettung von Menschen“

„Wir haben derzeit 2.000 Einsätze auf der Warteliste, und es werden minütlich mehr“, betonte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner heute bei der Pressekonferenz des Landeskrisenstabs. „Die Priorität liegt auf der Rettung von Menschen.“ Bisher wurden 1.100 Gebäude evakuiert. Kleinste Gewässer seien zu reißenden Bächen geworden. In St. Pölten wurde der Europaplatz überflutet, es sei in mehreren Bezirken zu Dammbrüchen gekommen. Auch einige Feuerwehrhäuser seien bereits überflutet.

Teilweise retten Florianis mit Booten und Zillen

Im Bezirk St. Pölten traten mehrere Gewässer über die Ufer. „Die Feuerwehren sind vorrangig mit Menschenrettungen aus Gebäuden oder Fahrzeugen befasst“, unter anderem auch mit Booten bzw. Zillen, teilte das Bezirkskommando mit. Zudem kam es zu Stromausfällen. In mehreren Häusern waren Bewohner eingeschlossen. In Markersdorf wurden etwa vier Personen aus einem Gebäude gerettet. Nach einem Verkehrsunfall auf der B19 im Markersdorfer Gemeindegebiet rettete eine Besatzung eines Black-Hawk-Hubschraubers des Bundesheeres einen Polizisten und einen Feuerwehrmann, die im Hochwasser an der Unfallstelle festsaßen. Die wichtigsten Infos zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.