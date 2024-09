Dringende Warnung: „Wälder und Ufer unbedingt meiden!“

Es wird dringend an die Steirerinnen und Steirer appelliert, keine Waldgebiete zu betreten und sich nicht in der Nähe von Ufern aufzuhalten.

Es wird dringend an die Steirerinnen und Steirer appelliert, keine Waldgebiete zu betreten und sich nicht in der Nähe von Ufern aufzuhalten.

Veröffentlicht am 15. September 2024, 12:35 / ©Bereichsfeuerwehrverband Hartberg

Landeshauptmann Christopher Drexler hat heute Früh gemeinsam mit dem Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz des Landes Steiermark, Harald Eitner, Landesbranddirektor-Stellvertreter Christian Leitgeb und Urs Harnik-Lauris von der Energie Steiermark die Öffentlichkeit über die aktuelle Lage informiert, 5 Minuten berichtete. Mehr dazu liest du in: Unwetter in der Steiermark: Weitere Zivilschutzalarme nicht ausgeschlossen.

Warnung an Bevölkerung: „Wälder und Ufer meiden!“

Es wird dringend an die Steirerinnen und Steirer appelliert, keine Waldgebiete zu betreten und sich nicht in der Nähe von Ufern aufzuhalten. Es wird ersucht, vorsichtig zu sein und nicht unbedingt nötige Wege zu vermeiden. Durch Regen, Schnee, dadurch aufgeweichte Böden und insbesondere den extrem starken Wind besteht erhebliche Gefahr. Aufgrund der großen Lawinengefahr wird von Touren im Gebirge ebenfalls dringend abgeraten!

„Verantwortungslos“: Kajakfahrer bei Unwetter auf der Salza unterwegs

Dass es zu gefährlichen Situationen kommen kann, zeigt ein kürzlicher Vorfall in Palfau. Ein Bild zeigt, wie drei Kajakfahrer auf der Salza unterwegs sind – trotz der kritischen Unwetterlage. „Gerade in diesen Tagen, wo ganz Österreich aufgrund der Wetterlage im Ausnahmezustand ist, ist Wassersport auf der Salza ein absolutes NO-GO“, zeigt sich auch die Freiwillige Feuerwehr Palfau schockiert. „Adrenalin-Kick“ der Welt rechtfertigt es, ein Menschenleben oder im Ernstfall das Leben der Einsatzkräfte zu gefährden“, so die Einsatzkräfte weiter. Sie appellieren, sich von den Ufern der Salza fernzuhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 13:03 Uhr aktualisiert