Deutlich über 300 Liter: Hier hat es bisher am meisten geregnet

St. Pölten ist, Stand 10 Uhr am 15. September, jener Ort in Österreich, wo es mit unglaublichen 340 Litern pro Quadratmeter am meisten geregnet hat.

Dramatische Szenen spielen sich vor allem in Niederösterreich ab. Mehr als 1.000 Häuser mussten wegen der Fluten, die durch die Starkregen-Unwetter verursacht wurden, bereits evakuiert werden, ein Feuerwehrmann starb im Einsatz. Nun ist auch klar, wie viel es bisher in den Katastrophengebieten schon geregnet hat – und die Summen sind unfassbar hoch.

In St. Pölten hat es am meisten geregnet

Wie „Skywarn Austria“ auf Facebook nun schreibt, sind die Top 5 bei den Regenmengen allesamt in Niederösterreich zu finden. So hat es bis heute, 15. September um 10 Uhr, am meisten in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten mit 340 Liter pro Quadratmeter seit Mittwoch. Dahinter folgen Tulln/Langenlebarn mit 330, Lilienfeld/Tarschberg mit 325 und Lunz am See sowie auf der Buchbergwarte mit jeweils 320 Litern pro Quadratmeter Niederschlag.

Hier hat es in Österreich bisher am meisten geregnet: St. Pölten: 340 Liter pro Quadratmeter

Tulln/Langenlebarn: 330 Liter pro Quadratmeter

Lilienfeld/Tarschberg: 325 Liter pro Quadratmeter

Lunz am See: 320 Liter pro Quadratmeter

Buchbergwarte: 320 Liter pro Quadratmeter

Knapp die Hälfte des durchschnittlichen Jahresniederschlags

Die „österreichische Unwetterzentrale“ stellt derweil auch einen Vergleich auf, um die Regenmengen, die in St. Pölten innerhalb von wenigen Tagen gefallen sind, begreifbar zu machen. „Das entspricht knapp der Hälfte des durchschnittlichen Jahresniederschlags von 723 Litern pro Quadratmeter!“ Die wichtigsten Infos zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.