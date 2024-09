Bis zu 100 km/h: Akute Sturmwarnung für mehrere steirische Bezirke

Da zu erwarten ist, dass der Sturm bis in die späten Abendstunden mit Spitzen bis 100 km/h anhält, wird vor dem Aufenthalt in Wäldern, Parks oder Alleen gewarnt. Sollte es zu einem Ausfall des Mobilfunknetzes kommen, wird die Bevölkerung gebeten, sich in Notfällen an das nächstgelegene Feuerwehr-Rüsthaus zu wenden.

©KK | Für mehrere steirische Bezirke gilt eine Sturmwarnung. So sieht die Sturm-Warnung für den Bezirk Graz-Umgebung aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 14:16 Uhr aktualisiert