Bis Mittwoch kein regulärer U-Bahn-Betrieb in Wien möglich

Die U-Bahnen werden an vielen Stellen noch bis Mittwoch wohl stillstehen.

Die U-Bahnen werden an vielen Stellen noch bis Mittwoch wohl stillstehen.

Veröffentlicht am 15. September 2024, 13:16 / ©5 Minuten

Der Wienfluss hat bereits in der Nacht einen kritischen Pegelstand erreicht, mittlerweile ist er stellenweise schon über die Gleise der U4 geschwappt, wie der „Kurier“ berichtet. Bei den U-Bahn-Linien haben die Wiener Linien daher umfassende Schutzmaßnahmen ergreifen müssen. „Die betroffenen U-Bahn-Trassen werden mit Dammbalken und Sandsäcken vor dem eindringenden Wasser geschützt und der U-Bahn-Betrieb muss teilweise eingestellt werden“, hat es in einer Aussendung geheißen – wir berichteten.

Diese Linien sind betroffen

Die U4 kann noch zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke, die U6 zwischen Floridsdorf und Westbahnhof sowie Bahnhof Meidling und Siebenhirten, die U2 zwischen Seestadt und Taborstraße fahren. Die U3 ist zwischen Rochusgasse und Simmering eingestellt.

Abbauarbeiten der Flut-Sicherungsmaßnahmen können bis zu zwölf Stunden dauern

Wie die Wiener Linien nun bekanntgeben, rechnet man aktuell mit keinem regulären Betrieb vor Mittwoch. „Die Situation ist weiterhin angespannt und ein Rückgang des Pegels ist noch nicht abzusehen. Sobald der Wasserstand zu sinken beginnt, kann mit den Abbauarbeiten der Flut-Sicherungsmaßnahmen, welche bis zu zwölf Stunden dauern können, begonnen werden“, heißt es seitens der Wiener Linien in einer Aussendung. Die wichtigsten Infos zum Unwetter in Österreich bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.