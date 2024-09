„Extreme Gefahr“: Sturmwarnung für das Grazer Stadtgebiet

Seit Samstag zieht ein kräftiger Sturm über Graz, der bereits für zahlreiche Einsätze sorgte. Ein Ende der extremen Wetterlage scheint noch nicht in Sicht zu sein. Vor wenigen Minuten wurde nämlich eine Broadcast-Sturmwarnung per Handy an alle Grazer versendet. Der Sturm im Grazer Stadtgebiet soll auch in den kommenden Stunden weiter anhalten. Es herrsche „extreme Gefahr“. „Vermeiden Sie den Aufenthalt under bzw. neben Bäumen, in Parkanlagen, Wäldern sowie im Bereich des Schlossbergs“, so die eindringliche Warnung. Auch unnötige Autofahrten und Aufenthalte im Freien sollte man meiden.

©Screenshot 5 Minuten Sturmwarnung für das Grazer Stadtgebiet

Weitere steirische Bezirke betroffen

Die Landeswarnzentrale Steiermark hat am Sonntagnachmittag via „Cell Broadcast“ („AT-Alert“) auch eine Warnung an die Bevölkerung in den Bezirken Voitsberg, Graz-Umgebung, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld verschickt. Da zu erwarten ist, dass der Sturm bis in die späten Abendstunden mit Spitzen bis 100 km/h anhält, wird vor dem Aufenthalt in Wäldern, Parks oder Alleen gewarnt. Sollte es zu einem Ausfall des Mobilfunknetzes kommen, wird die Bevölkerung gebeten, sich in Notfällen an das nächstgelegene Feuerwehr-Rüsthaus zu wenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 13:41 Uhr aktualisiert