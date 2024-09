Halbseitige Straßensperre: B110 Plöckenpass Straße wird saniert

Mit September werden an der B110 Plöckenpass Straße in der Gemeinde Kötschach-Mauthen gleich drei Baumaßnahmen durchgeführt. „Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität, daher sanieren wir noch heuer gleich mehrere Abschnitte der B110 Plöckenpass Straße. Insgesamt nehmen wir 610.000 Euro für den Erhalt der wichtigen Landesstraße in die Hand“, sagt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber.

Bauarbeiten dauern bis 18. Oktober

Am Montag, 16. September, beginnen die Arbeiten bei der Ortsdurchfahrt Laas. Die Fahrbahn ist in diesem Bereich bereits desolat und weist Risse, Schlaglöcher, Setzungen sowie Spurrinnen auf. Im Zuge der Arbeiten wird die Fahrbahn in etappenweise abgefräst und Schadstellen ausgebessert. Auch bei der Laaserbach-Brücke sind kleinere Arbeiten geplant. Die Sanierungsmaßnahmen können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden, eine halbseitige Straßensperre ist erforderlich. Die Bauarbeiten sind am 18. Oktober abgeschlossen.

Auf der Fahrbahn der B110 zahlreiche Risse und Schlaglöcher

Bereits vor einigen Tagen haben die Sanierungsmaßnahmen an Abschnitten auf Höhe Marmorbruch (km18,20 – km22,10) sowie beim Plöckenhaus (km23,85 – km25,30) gestartet. Stellenweise haben sich auf der Fahrbahn der B110 zahlreiche Risse und Schlaglöcher gebildet. 190.000 Euro fließen in die Instandsetzungsarbeiten beim Marmorbruch, 180.000 Euro in jene beim Plöckenhaus. Die Bauarbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen sein.