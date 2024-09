Cool: Auch in Villach sind die Öffis gratis

Am gesamten Kontinent finden Veranstaltungen statt, die den Mobilitätswandel verdeutlichen – hin zu weniger umweltschädlichen Emissionen. Ein besonderes Zuckerl sind die Umsteigertage: Während der Mobilitätswoche können sämtliche Verbindungen der Kärntner Linien und der Villacher BUSsamt Mikro-Bussen gratis genutzt werden.

Etliche Maßnahmen

Der EU-Schwerpunkt passt ideal zu Villachs Bestrebungen, der Bevölkerung moderne Mobilitätslösungen anzubieten. „Noch nie hat sich bei diesem Thema in unserer Stadt so viel getan wie derzeit“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Er verweist auf etliche Maßnahmen:

Die erstmalige Einführung eines Bus-Taktes für das Stadtgebiet. Die kommunalen Ausgaben für den Öffentlichen Verkehr haben sich vervielfacht.

Zusätzlich werden seit kurzem städtische Randgebiete mit Mikro-Verkehrslösungen individuell angefahren.

Öffnung der Innenstadt für den Radverkehr.

Zudem wurden etliche Löcher im Radwegenetz gefüllt, weitere folgen.

Mit den ÖBB wurde in Landskron um eine Million Euro eine Stadtbahn-Haltestelle errichtet.

Erstmals gibt es in Villach Carsharing-Modelle. Anbieter sind Motor Mayerhofer und die ÖBB.

„Mobilitätswende nimmt Fahrt auf“

Für Verkehrsreferenten Stadtrat Sascha Jabali Adeh nimmt die Mobilitätswende in Villach Fahrt auf: „Wir arbeiten an einer kontinuierlichen Stärkung der aktiven Mobilität, also zu Fuß gehen und Radfahren. Zudem konnten wir mit dem Taktverkehr und dem Mikro-ÖV wichtige Grundlagen im öffentlichen Verkehr schaffen, die weiter ausgebaut werden sollen. Die Mobilitätswoche ist die perfekte Gelegenheit, um das Angebot kostenlos auszuprobieren.Moderne Mobilität ist ein Thema, dessen Umsetzung nie endet und dauerhafte Investitionen benötigt. Villachs nächste Schritte: Konzepte zur weiteren Verbesserung des Rad- und Fußgängerwegenetzes sind in Auftrag. „Nun geht es darum, Vorschläge der Experten mit den finanziellen Möglichkeiten abzugleichen und Projekte umzusetzen“, sagt Bürgermeister Albel.