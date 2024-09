Hardegg evakuiert: „Mit Überschwemmungen zu rechnen“

Die Hardegg in Niederösterreich wurde evakuiert, weil mit Überschwemmungen zu rechnen ist.

Veröffentlicht am 15. September 2024, 13:34

Wie in ganz Niederösterreich, setzt sich die extreme Wetterlage am heutigen Sonntag, 15. September, auch im Bezirk Hollabrunn fort. „Für die Hardegg wurde kurz nach 10 Uhr von der Bezirkshauptmannschaft die Evakuierung angeordnet und ist seit wenigen Minuten abgeschlossen. Die Betreuung übernimmt das Rote Kreuz“, erklärt nun etwa das Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn. Im Stadtgebiet sei nämlich mit Überschwemmungen zu rechnen, da aus der Talsperre „Vranov“ derzeit 173 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Thaya abgelassen werden.

©Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn – Die Feuerwehren aus dem Bezirk | Auch im Bezirk Hollabrunn sind zahlreiche Gebäude betroffen. ©Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn – Die Feuerwehren aus dem Bezirk | Die Feuerwehren kämpfen gegen die Wassermassen an.

Zivilschutzalarm in Göllersdorf

Weiters wurde in Göllersdorf Zivilschutzalarm ausgelöst. „Die Sicherungsmaßnahmen für das örtliche Lagerhaus mussten aufgegeben werden, mehrere Wohnsiedlungen sind überflutet. Viele weitere Objekte sind aktuell stark gefährdet“, so das Bezirksfeuerwehrkommando weiter. Die Sicherungsmaßnahmen bei der Pulkau, die gestern über die Ufer getreten ist, scheinen jedenfalls Wirkung zu zeigen, die Lage in Sitzendorf sei ebenfalls stabil, erklärt man weiter.

Hunderte Florianis im Kampf gegen die Fluten

Derzeit sind 65 Feuerwehren mit rund 900 Mitgliedern im Bezirk im Einsatz. Gestern waren insgesamt 1.400 Feuerwehrmitglieder aus 91 Feuerwehren im Einsatz. In der Nacht kam es aufgrund des Sturms ebenfalls zu vermehrten Einsätzen. Abschließend warten die Florianis noch mit einem Appell auf: „Niederösterreichweit gehen tausende Notrufe ein. Bitte vermeiden Sie den Notruf bei nicht dringenden Fällen und versuchen Sie, direkt mit der örtlichen Feuerwehr Kontakt aufzunehmen.“ Die wichtigsten Infos zum Unwetter bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.