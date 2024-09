Hüfttief im Wasser: Feuerwehren retten Menschen aus ihren Häusern

Wie im Rest von Niederösterreich laufen auch im Bezirk Mödling derzeit zahlreiche Katastropheneinsätze. „Die Feuerwehren arbeiten zeitkritische Notfälle ab. Im Wienerwald sind Gebiete teilweise nicht per Auto erreichbar, es gab Menschenrettungen von eingeschlossenen Personen“, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling nun. Im Industriezentrum und in der Stadt Mödling gibt es ebenfalls zahlreiche Auspumparbeiten.

„Feuerwehr-Notruf nur für akute Notfälle nutzen“

Doch das Bezirksfeuerwehrkommando hat auch eine Appell an die Bewohner des Bezirks: „Aufgrund der aktuellen Einsatzlage und der enormen Anzahl an Notrufen möchten wir darauf hinweisen, dass der Feuerwehr-Notruf 122 derzeit ausschließlich für akute Notfälle wie Menschenrettungen und Evakuierungen genutzt werden soll.“

©Pressestelle BFK Mödling / M. Seyfert | Viele Häuser sind auch im Bezirk Mödling überschwemmt. ©Pressestelle BFK Mödling / M. Seyfert | Die Feuerwehren konzentrieren sich auf Menschenrettungen und Evakuierungen.

Bevölkerung soll sich bei kleineren Schadenslagen gegenseitig unterstützen

Außerdem bitten die Florianis die Bevölkerung, „sich gegenseitig in der Nachbarschaft zu unterstützen und gemeinsam bei kleineren Schadenslagen zu helfen“. Die Priorität der Feuerwehren liege auf Menschenrettungen und Evakuierungen, falls die Situation eine sofortige Hilfe der Feuerwehr erfordert, soll man sich über 122 an ebendiese wenden. Diese geht dann nach Dringlichkeit vor. In der Zwischenzeit soll man Schutz suchen und in Sicherheit bleiben. Die wichtigsten Informationen zum Unwetter in Österreich bekommt ihr auch bei uns im Liveticker hier.