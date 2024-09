Tödliches Drama in Obertauern: Skitourengeher von Lawine erfasst

Veröffentlicht am 15. September 2024, 14:35 / ©Markus Spiske/Pixabay

Umfangreiche Suche blieb erfolglos

Seit Sonntagmorgen suchten 42 Bergretter, Alpinpolizei und Bergrettungshunde nach dem erfahrenen Alpinisten, der am Samstag zu einer Skitour aufgebrochen war. Sein Fahrzeug wurde auf dem Parkplatz der Grünwaldkopfbahn entdeckt, nachdem Freunde ihn als vermisst gemeldet hatten. Trotz intensiver Suchaktionen unter schwierigen Bedingungen wurde der Mann am Seekareck in zwei Metern Tiefe unter einer Schneewechte tot gefunden.

Ungünstige Bedingungen

Die Rettungsteams kämpften mit starkem Neuschnee, schlechter Sicht und hoher Lawinengefahr. Hinweise auf einen Lawinenabgang gibt es nicht, der Alpinist dürfte bei einer Wechte zu Sturz gekommen sein. Die Alpinpolizei ermittelt zur genauen Todesursache.

Dringende Warnung vor Lawinengefahr

Balthasar Laireiter, Landesleiter der Bergrettung Salzburg, warnt eindringlich vor Touren im Hochgebirge. Die Lawinengefahr ist aufgrund des starken Schneefalls extrem erhöht, doch viele Hobbysportler lassen sich von den verschneiten Berghängen verführen – mit teils tödlichen Folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2024 um 14:51 Uhr aktualisiert